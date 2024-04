La passerella dei misteri. Dove sono i due archi?

Fontivegge quartiere in progress e proiettato nel futuro. Tanti i progetti al varo e in parte già conclusi grazie ai fondi dispensati dal Pnrr: restyling dell’ingresso del sottopasso di via del Macello (anche se l’interno è ancora tutto marcio), sistemazione del parcheggio davanti alla fermata del minimetrò, l’ex scalo merci destinato alle attività dell’Its Umbria Academy, palazzi disabitati (Ottagono) trasformati in campus universitari. Ma non sempre gli slanci contemporanei dell’amministrazione comunale, tra cui gli ultimi interventi urbanistici nell’area minimetrò, vengono percepiti dai cittadini come opere che migliorano la vivibilità e l’estetica di quella che è una delle aree più “complesse“ di Perugia.

Succede ad esempio con l’amata-odiata passerella pedonale che collega il parcheggio del minimetrò alla Stazione. Anche in questi giorni l’infrastruttura d’acciaio è finita sotto la lente dei cittadini che si chiedono: "Ma che fine hanno fatto i due archi del percorso?". Tante le congetture, tante le ipotesi su quegli archetti di cui si è a lungo discusso, soprattutto per l’invadenza impattante. "Che siano stati rimossi in quanto facevano da schermo parziale ai cartelloni pubblicitari già presenti alle loro spalle?".

La galleria a cielo aperto, ora circondata da transenne e segnali stradali di avvertimento, visibilmente privata dei due anelli, ha scatenato un bel dibattito. "Per caso il Comune ci ha ripensato? Perché ha tolto i due telai?". La Nazione ha girato le domande al Municipio. Che semplicemente risponde: "I due archi mancanti sono stati rimossi a seguito di un sinistro, che li aveva danneggiati". Dunque nessun ripensamento, l’opera tornerà come era stata concepita all’inizio, anche perché le basi metalliche di aggancio sono rimaste inchiodate al suolo, pronte a sorreggere gli archi delle perplessità.

Silvia Angelici