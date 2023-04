La Pasqua diventa creativa Installazioni in piazza per la Settimana Santa

A Pietrafitta un’originale iniziativa caratterizza la piazza del paese, attraverso installazioni che ricordano gli eventi della Settimana Santa. L’idea è partita da Pietro, maestro elementare, con l’obiettivo di riportare nel luogo centrale della frazione di Piegaro il senso più autentico della Pasqua. Alla sua creatività si è aggiunta la professionalità di Gabriella, titolare di un’azienda tessile che, con l’aiuto di Antonella, ha curato i costumi. La falegnameria di Fabio e Giorgio, i materiali edili di Marco hanno risolto la parte strutturale mentre catechiste e comitato parrocchiale ispiravano la parte didattica. Infine l’aiuto della Proloco per le realizzazioni coadiuvati da Gianni, Paolo, Matteo, Anna ed altri ancora in un lavoro generoso che ha "regalato" un allestimento significativo ed emozionale. Oltre 50 personaggi, con tanto di Sinedrio, Orto degli Ulivi, Ultima cena in una vera sorpresa pasquale per il paese che ha visto la piazza arricchirsi fino a divenire tappa della celebrazione della Domenica delle Palme cui seguirà la Via Crucis. "Molti i significati – dice la narratrice Maria Cristina Mencaroni – dell’iniziativa che parla di radici cristiane, di volontà di dare un contributo attraverso la cultura delle immagini, di un intento didattico in un luogo frequentato da tanti bambini. Non mancano i messaggi dei più piccoli, aprendo le porte anche a sensibilità religiose diverse".