La nuova scuola materna. Festa grande a Calzolaro

Una festa di colori e di bambini. Questo più che ogni altra cosa è stata ieri l’inaugurazione della nuova scuola materna di Calzolaro che da domani ospiterà 40 bimbi della frazione. Prende il posto della vecchia struttura, demolita e che ha lasciato spazio a un nuovo edificio moderno, colorato luminoso e dotato di ambienti e servizi adeguati. Costo dell’operazione 594mila euro, provenienti da un bando del ministero dell’Interno. Oltre ai piccoli allievi, alle famiglie e al personale scolastico, era presente l’amministrazione comunale al gran completo.

Il sindaco Luca Carizia: "La nostra attenzione alle scuole è stata sempre molto alta perché vogliamo investire sui nostri ragazzi e avere fiducia, attraverso loro, nel sul futuro". A prendere la parola anche l’assessore Francesco Cenciarini, calzolarese: "Questa scuola dà continuità a una comunità che, altrimenti, si spopolerebbe. Come amministrazione ci abbiamo investito e quello ottenuto è un risultato incredibile. Ora possiamo contare su una struttura di altissimo livello, adeguata alle esigenze dei bambini e del corpo docente".

Quindi la soddisfazione della dirigente del secondo circolo didattico Raffaella Reali: "Quella di oggi è una giornata speciale per Umbertide e Calzolaro. Questa scuola è una vera perla: un ambiente luminoso, moderno, pensato a misura di bambino, dove i piccoli potranno vivere e apprendere in un contesto sereno e accogliente. Fondamentale è anche l’approccio pedagogico adottato, ispirato al Modello Senza Zaino e basato su tre principi chiave: responsabilità, ospitalità e comunità. Questi valori sono profondamente radicati nel territorio e trovano espressione anche nell’attiva partecipazione della comunità alla vita scolastica, come dimostra l’impegno della Pro Loco di Calzolaro in questi mesi".

Pa.Ip.