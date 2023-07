La nuova piazza Plebiscito Con ’dedica’ al Perugino

Domani alle ore 18 a Città della Pieve si terrà l’inaugurazione di via del Fango e di via del Cocciaro dopo gli interventi di rifacimento del piano viabile dei sottofondi, dei sottoservizi e del manto stradale che da asfalto è stato portato a pietra serena. "Lavori - spiega il sindaco Fausto Risini - che la cittadinanza attendeva da anni e che finalmente sono stati realizzati. E’ stato risolto l’importante problema di infiltrazione nei fondi sotterranei e a piano strada causati dall’errata regimazione delle acqua e modificata la pavimentazione installando, al posto dell’asfalto, una pregiata varietà di arenaria grigia, la pietra serena, molto più adatta ed in linea, a nostro avviso, con il decoro cittadino. Auspichiamo che anche i cittadini siano soddisfatti di questo intervento che indubbiamente ha riqualificato uno dei più caratteristici angoli del nostro centro storico".

Seguirà, alle ore 19, l’inaugurazione della ‘nuova’ Piazza Plebiscito, in cui sono stati installati arredi urbani e verde pubblico dedicati ai 500 anni del Perugino. E intanto arriva anche un nuovo riconoscimento di fondi Pnrr per la città del Perugino per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza per circa un milione di euro: manutenzione straordinaria con messa in sicurezza viabilità del centro storico, con la riqualificazione di varie vie, tra cui via Case Basse, via Verri, via delle Forbici e traversa via delle Nottole; manutenzione straordinaria con messa in sicurezza della viabilità Strada Comunale delle Cardete; manutenzione straordinaria con messa in sicurezza Strada Comunale del Felcino; manutenzione straordinaria con messa in sicurezza Chiesa del Cimitero, casa del custode ed ex camera mortuaria.