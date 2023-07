La nuova piazza dedicata al Perugino

"Passeggiare nel centro storico di Città della Pieve come se fosse un quadro del Perugino". Intende essere una sorta di una immersione nel paesaggio creato dal Divin pittore nelle sue opere il progetto realizzato in Piazza Plebiscito, in concomitanza con l’apertura della mostra a Palazzo Corgna. Sono stati inaugurati sabato gli arredi urbani e il nuovo verde pubblico a fianco della cattedrale pievese, dedicati appunto ai 500 anni dalla morte del Perugino. "Un progetto ultra-green – aveva avuto modo di anticipare l’Amministrazione comunale -, totalmente improntato all’economia circolare e al doppio riciclo, realizzato con materiali risultanti da scarti di lavorazione, a cui è stata donata nuova vita, e illuminato grazie all’energia prodotta da appositi pannelli fotovoltaici". Questa iniziativa è destinata molto probabilmente a rimanere in piedi anche dopo la chiusura della mostra a fine 30 settembre 2023.