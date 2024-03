La nuova Piazza 40 Martiri: "Verso una zona pedonale per cittadini e turisti"

È stato presentato ieri mattina, nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, il progetto-studio elaborato per Piazza 40 Martiri dall’Associazione Nazionale Centri Storico– Artistici con la collaborazione di un pool di professionisti: Nicola Russi, docente al Politecnico di Milano, Stefano Storchi dell’Università di Parma, Fabrizio Toppetti dell’Università La Sapienza Roma e Pietro Nobili Vitelleschi, architetto. È un progetto altamente stimolante ed ambizioso, reso possibile, come hanno ricordato il sindaco Stirati e l’assessore all’urbanistica Tasso, definendolo un “risultato storico”, reso possibile “dalla capacità di attrarre fondi del PNRR”. Le proposte, oltre alla pavimentazione in pietra, sono diverse ed andranno a modificare quella che è stata Piazza 40 Martiri finora, per inserirla a pieno titolo nel contesto del centro storico. Come spiega il professor Russi, "Piazza 40 Martiri equivalente a Piazza San Marco a Venezia per dimensioni, ma oggi ha una superficie immensa dedicata all’uso dell’automobile. Per questo è stato mantenuto ma ridotto, per costruire una zona pedonale che renda la Piazza vivibile per i cittadini e turisti".

La zona che va dalle Logge dei Tiratoi a via Cavour, infatti, sarà interdetta al traffico, incanalato in un unico percorso a doppio senso che passa davanti alla Chiesa di San Francesco. Per quanto riguarda il verde, saranno valorizzati i giardini grandi e piccoli, liberandoli del parcheggio intorno. "Proponiamo di aggiungere alberature e di ampliare superfici verdi, con un grande prato che si accompagnerà ai muri della chiesa di San Francesco", ispirandosi a centri importanti come la Piazza dei Miracoli di Pisa ed un’antica mappa del ‘700. L’ultimo passaggio riguarda i parcheggi: oltre a quelli dei giardini piccoli, saranno rimossi quelli davanti all’ingresso della chiesa di San Francesco, rimarranno quelli della Farmacia ed a pagamento adiacenti al Camignano. Comprendendo l’importanza dell’intervento e l’impatto che porterà sulla quotidianità degli eugubini, l’amministrazione comunale si è detta aperta al confronto e pronta anche a ricercare nuovi finanziamenti per portare il progetto alla sua completa realizzazione.