La nuova piazza 40 Martiri Un rilancio da cinque milioni

Mentre proseguono a pieno ritmo le operazioni di ripavimentazione di Piazza Grande, arrivano nuovi investimenti da parte del Comune per rifare il look alla città. Sono stati infatti presentati ieri i lavori di riqualificazione e ripavimentazione di Piazza 40 Martiri, finanziati grazie a 5 milioni di euro provenienti dal PNRR. "La riqualificazione di Piazza 40 Martiri – spiega il sindaco Stirati – è frutto di un percorso serio e condiviso, programmato dalla nostra amministrazione. Si tratta di un progetto inquadrato più ampiamente in una visione della città che comprende la riqualificazione di Piazza Grande e degli Arconi, il museo degli Antichi Umbri, il Puc2 di San Pietro e molte altre opere pubbliche che stanno partendo. I lavori non andranno a incidere né a inficiare la rilettura complessiva della piazza, i giardini non sono in discussione". Il punto chiave della questione è utilizzare al meglio l’ingente spazio che la Piazza propone, trattandosi anche di uno dei luoghi di accesso al centro storico. "Lavorare su Piazza 40 Martiri – prosegue la vicesindaco Tasso – vuol dire non solo lavorare alla porta principale della città, ma anche interfacciarsi con molti e diversi soggetti, motivo per cui vogliamo procedere con momenti partecipativi assolutamente trasparenti". I lavori, che partiranno entro questo mese, cominceranno scendendo da via della Repubblica fino allo spazio antistante il monumento, passando poi di fronte alle Logge, ai giardini piccoli e costeggiando l’ex ospedale, per poi tornare al monumento: questa parte verrà ripavimentata in pietra. Poi si interverrà sulle due aree verdi: i giardini saranno delimitati da delle caditoie e alla ghiaia sarà aggiunto un legante in resina per renderla più stabile e compatta.