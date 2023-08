La nuova “guerra“ dei pini Gli ambientalisti diffidano sindaco e assessora

Sindaco, assessora e dirigente comunale “diffidati“ per l’abbattimento dei pini in viale Centurini. "La nostra avvocatessa Valeria Passeri ha inviato (tramite Pec) una diffida nei confronti del sindaco Stefano Bandecchi, dell’ assessora all’ ambiente Mascia Aniello, del responsabile unico del procedimento(Rup) Federico Nannurelli per l’ abbattimento della storica pineta Centurini", così in in post Pierluigi Rainone dell’associazione Verdi Ambiente. Con la diffida, che ritiene "ingiusta e illegittima" l’ordinanza urgente di taglio di una novantina di esemplari, si chiede al prefetto "in via cautelare ed immediata di sospendere le operazioni di abbattimento degli alberi". L’assessora Aniello aveva motivato l’intervento con il parere dei vigili del fuoco e dell’Afor, denunciando peraltro il ventennale abbandono dell’area in termini di manutenzione. Anche il Pd, che ha presentato un’interrogazione urgente chiedendo che il Consiglio comunale sia messo a conoscenza delle relazioni tecniche che hanno determinato l’abbattimento, prende una netta posizione contraria. "In meno di 48 ore dalla caduta di un pino - tuonano i ’dem’ - il sindaco Bandecchi dispone l’abbattimento di 90 pini della storica Pineta Centurini, porzione di una “unità architettonica, paesaggistica e ambientale” dell’Ex-Jutificio. In una città di cui sono visibili gli effetti di riscaldamento globale, inquinamento e incidenza di malattie, esistono e sono state vagliate alternative al drastico intervento in atto? E’ stato valutato l’impatto ambientale e sulla popolazione?"