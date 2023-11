La nuova Casa della Salute. Servono 307mila euro per acquistare l’immobile

Pare davvero a un passo la svolta per la realizzazione della nuova Casa della salute a Monteluce. Ieri, infatti, l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, ha annunciato durante il question time che il Fondo Prelios ha presentato un’offerta per la vendita dell’immobile.

Coletto ha risposto a un’interrogazione di Simona Meloni (capogruppo del Pd) e ha spiegato che a Monteluce aabbiamo ereditato una situazione particolarmente complessa e stiamo lavorando per risolvere i problemi e restituire a quel territorio sia la nuova ‘Monteluce’ che la ’Casa della salute’".

"Per quanto riguarda l’ex ospedale (padiglione E) – ha aggiunto – il fondo proprietario dell’immobile, lo scorso 25 ottobre ha manifestato l’interesse alla relativa vendita all’Usl Umbria 1 per un importo di 307mila euro. Ad oggi, l’Usl Umbria 1 è correttamente in attesa della congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio, passaggio indispensabile per poter procedere al perfezionamento dell’atto di compravendita. Poiché il bene non è stato ancora acquisito – ha continuato l’assessore – tutti gli interventi necessari al mantenimento in condizioni di sicurezza dell’area sono di competenza del Fondo sytesso (su questo aveva chiesto chiarimenti la Meloni, ndr). Per quanto riguarda le azioni intraprese per la conclusione positiva dell’acquisto, sia la Regione che l’Usl Umbria 1 sono in costante contatto con l’Agenzia del demanio per fornire tutte le informazioni richieste per la verifica della congruità del prezzo. La realizzazione della Casa di comunità presso Monteluce, com’è nelle intenzioni della Regione – ha precisato Coletto – con risorse del Pnrr, non pregiudicherà la riqualificazione dell’immobile di via XIV Settembre ad uso sanitario, eventualmente ricorrendo anche alle risorse all’ex articolo 20 (legge 671988). Peraltro, all’ultimo piano dell’immobile è già prevista la realizzazione della centrale operativa territoriale i cui lavori sono già stati avviati. La Regione non sta dunque con le mani in mano – ha concluso –, ma sta cercando di accelerare con tutti i mezzi a disposizione i tempi sia per Monteluce e soprattutto per dare la possibilità alla popolazione di avere un ambito sanitario, come la Casa della salute, completamente attrezzato". Meloni in replica ha sollecitato massima solerzia e attenzione per la vicenda.