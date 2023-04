La novità Si apre a Narni il Museo di Street Art

Promette meraviglie e sorprese con il suo spettacolare connubio tra i più vivaci fermenti dell’arte contemporanea e le suggestioni di un’imponente fortezza difensiva del XIV secolo. Già, perché lunedì primo maggio si inaugura all’interno della Rocca di Albornoz Sam - Street Art Museum, il Museo delle arti e delle espressioni urbane: è l’unico museo in Italia interamente dedicato alla street art e, più in generale, all’arte e ai percorsi artistici urbani, il primo al mondo ad ospitare una collezione permanente di opere firmate Banksy.

Il Museo sarà diretto da Gianluca Marziani e Stefano Antonelli e - come si è raccontato nel lancio ufficiale a Roma – punta a diventare un polo culturale pubblico e contemporaneo, accessibile e inclusivo. C’è grande attesa per la collezione permanente di Banksy (che aprirà al pubblico dal 21 maggio), costituita da un corpus di oltre trenta pezzi, tra cui la celebre “Girl with Balloon” (foto sopra), la “Monna Lisa del XXI secolo” e il “Flower Thrower”, l’iconico lanciatore di fiori, moderno David che veglia sulla Res Publica. Oltre al più rilevante e popolare artista del nostro tempo, la collezione permanente del museo custodisce opere e materiali delle più importanti figure dell’arte urbana nazionale e internazionale tra cui Keith Haring, Basquiat, Blu, Vhils, Obey, Seth, Kaws, C215, Invader, Sten & Lex, Ozmo e molti altri. E ci saranno anche opere di Giacomo Balla, Tullio Crali, Giulio Turcato, Mario Schifano, Gastone Novelli, Mimmo Rotella (foto sotto), Gianfranco Baruchello. La collezione permanente (per adesso una settantina di opere) sarà ospitata al primo piano della Rocca e si amplierà nel tempo attraverso nuove acquisizioni internazionali, con attenzione alle più giovani produzioni artistiche nazionali.

Le due gallerie al piano terra, che si affacciano sulla corte del castello, saranno invece dedicate alle mostre temporanee. Le torri della Rocca ospiteranno il centro studi, i progetti speciali e i laboratori mentre la grande ala distaccata del castello ospiterà un progetto sull’arte urbana italiana. Anche gli spazi esterni dei giardini saranno coinvolti nel progetto espositivo per la prima accoglienza dei visitatori e ospiteranno una serie di interventi scultorei e installativi. Ad accogliere il pubblico nella corte centrale della fortezza ci saranno il bar, il ristorante e un bookshop, che farà anche da collegamento tra le due gallerie per le mostre temporanee.

Sam prende il via dall’accordo tra Narni Art e Antonelli & Marziani Cultural Consulting. Sarà , "dicono gli ideatori, "un luogo dal respiro internazionale e ad elevato potenziale di coinvolgimento territoriale e infine, dotato di una grande forza attrattiva per un pubblico trasversale e sempre più eterogeneo".

Sofia Coletti