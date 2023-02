La notte della speranza C’è la Marcia della Pace

"Nella notte simbolo della terza guerra mondiale in cui siamo stati trascinati vogliamo restare svegli, in piedi, in cammino per andare incontro alle vittime e provare a sentire il loro sentire: il buio, il freddo, l’inedito, l’incertezza, la paura, la stanchezza. Parla così Flavio Lotti, coordinatore della PerugiAssisi, nel giorno della marcia "In piedi costruttori di pace!", organizzata per oggi dalle 24 in poi contro tutte le guerre; iniziativa nel segno delle parole di Papa Francesco per rinnovare l’appello alla mobilitazione per ottenere il cessate il fuoco. La partenza sarà oggi a Perugia, a mezzanotte, dai Giardini del Frontone, l’arrivo ad Assisi, alle 6 di domani mattina, data che segna il secondo anno di guerra in Ucraina. "Svegli perché non possiamo dormire sonni tranquilli mentre si sta consumando questa tragedia – spiega ancora Lotti -. In piedi perché non c’è altro modo per aprire "le porte della notte" che oggi ci imprigionano. In cammino perché dobbiamo reagire all’immobilismo e alla rassegnazione generale, perché dobbiamo fermare l’escalation, ottenere il cessate-il-fuoco, scongiurare il disastro totale, perché la pace va ricercata anche quando il buio si sta facendo pesto". La giornata odierna sarà caratterizzata da momenti di riflessione e proposta. Ad Assisi, nella Sala...