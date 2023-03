"La nostra energia è la sostenibilità"

Creare, rigenerare, aggregare ed innovare. Sono i principi ispiratori del progetto "La cultura genera energia" che candida la città di Spoleto a Capitale Italiana della Cultura 2025. È arrivato il momento dell’esame finale e da oggi iniziano le audizioni al Ministero della Cultura per scegliere la città vincitrice. "Il tema principale della nostra proposta è la ’sostenibilità’ – afferma il sindaco Andrea Sisti –. Il nostro progetto affonda le radici nella storia partendo da quella Lex Spoletina una delle più importanti ed antiche testimonianze sulle norme che regolano la tutela del bosco sacro nel mondo romano. La vita è energia, senza energia non si può vivere".

Spettacoli, eventi, convegni, iniziative facendo soprattutto leva sulle eccellenze locali. Un programma di 12 mesi che vede la partecipazione di numerosi partner di grande prestigio e non solo locali. Fondamentale la collaborazione con l’Università di Perugia e con altre importanti istituzioni del territorio come ad esempio il Festival dei Due Mondi. Ad illustrare il progetto e la proposta della città di Spoleto alla commissione giudicatrice sarà il presidente del comitato scientifico per la candidatura Giseppe Roma. "Il nostro è un progetto nato e curato a Spoleto – precisa il sindaco – grazie al meticoloso impegno della Dirigente Roberta Farinelli e del nostro comitato scientifico. Da qui deve partire un nuovo modello di sviluppo, la parola chiave è progettualità ed il programma di questo dossier sarà applicato comunque vada la selezione finale". Sindaco, domanda secca: perché vinceremo noi? "Perché non c’è tema più attuale di quello dell’energia".

Daniele Minni