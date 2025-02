La nascita di Unicoop. Incontro con i cittadini

CASTIGLIONE DEL LAGO – Sabato alle 10.00, nella Sala del Giovane a Castiglione del Lago, si terrà un incontro promosso dalla Fisascat Umbria e dalla Cisl Umbria per aggiornare la cittadinanza in merito al progetto di fusione per incorporazione di Coop Centro Italia e la controllata Superconti in Unicoop Tirreno per dar vita poi a Unicoop Etruria. "Nella giornata di lunedì – spiegano in una nota i sindacati – si è tracciato per sommi capi quello che dovrebbe essere il piano industriale. L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare le attuali cooperative puntando sul rafforzamento della rete dei punti vendita investendo soprattutto nell’area romana, allo stesso tempo sembra delinearsi la cessione dei punti vendita dell’alta Toscana. In particolare per la Fisascat Cisl è assolutamente prioritario avere rassicurazioni in merito alla controllata Superconti ed al destino delle "strutture di supporto" vale a dire le sedi di coop Centro Italia e Superconti". L’incontro dell’8 febbraio rappresenterà quindi un momento di confronto tra i lavoratori e cittadinanza in vista del prossimo tavolo di trattativa previsto a Roma il 26 febbraio.