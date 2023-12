La musica è "esagerata". Arriva la stretta su due locali

UMBERTIDE – Musica troppo alta che supera i limiti oltre ai rumori molesti di qualche cliente troppo chiassoso nelle ore notturne dei fine settimana: per due locali umbertidesi, già al centro di alcune proteste da parte dei residenti, scatta la stretta. Il sindaco Luca Carizia (nella foto) ha firmato due ordinanze indirizzate ai titolari delle due attività, dispositivi che seguono le segnalazioni di alcuni residenti che vivono in prossimità dei due bar. Nell’ambito della vicenda sono state svolte anche rilevazioni fonometriche da parte dei tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) che hanno riscontrato l’effettivo superamento dei limiti previsti dalla legge per quanto riguarda i rumori molesti. Con le ordinanze del sindaco Carizia, che hanno effetto immediato, i proprietari delle due attività dovranno abbassare le emissioni entro i limiti previsti dalla legge. I titolari hanno un mese di tempo (dalla notifica) per effettuare gli interventi necessari alla riduzione del rumore prodotto dall’attività, dagli avventori e da eventuali impianti di diffusione sonora, al fine di garantire il rispetto dei valori. Sempre entro trenta giorni sarà svolta una nuova perizia acustica effettuata da un tecnico esperto che possa verificare il rientro nei parametri. Ovviamente i titolari delle attività possono presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria e al Comune entro sessanta giorni dalla data di notifica delle ordinanze.