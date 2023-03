La mostra “Umbertid’Arte“ è già un successo di pubblico e critica

Alessio Accalai, Bruno Anitori, Carlo Arcipreti, Jason Balducci, Matteo Becchetti, Michele Berta, Renato Bottaccioli, Amabilia Casagrande, Sandro Epi, Mirko Guardabassi, Emilio Leonardi, Carlo Mastriforti, Martina Monini, Giampaolo Monsignori, Vittorio Picchio, Marco Piccioloni, Giada Sonaglia, Ettore Spatoloni, Simona Tondini, Ever Guillermo Zambelli, a cui si aggiungono i membri del centro socio – riabilitativo Arcobaleno.

Questi i nomi degli artisti che partecipano alla quarta edizione di Umbertid’Arte, iniziativa dedicata alla creatività tutta umbertidese e che trova sede presso la Rocca - Museo per l’Arte contemporanea.

Sabato scorso l’inaugurazione partecipatissima dell’evento, che si avvia a diventare ormai una tradizione.

"Inaugurare un’esposizione così bella e così sentita trasmette una grande emozione – ha affermato il sindaco Luca Carizia – specialmente dopo una settimana così travagliata e difficile a causa del sisma per tutti gli umbertidesi".

Molti i generi scelti dagli artisti, tutti del territorio: si va dalla pittura, alla grafica, passando per la scultura. Da citare in modo particolare, tra le opere esposte quelle di un umbertidese doc, appassionato di pittura, quel Renato Bottaccioli, da tutti conosciuto come "il Botonaro".

Da sottolineare anche l’originalità e la sensibilità di Marco Piccioloni, in arte "Pic" che espone un lavoro realizzato di getto, sull’onda dell’emozione, il giorno dopo il sisma: nell’opera la speranza di vedere sanate presto le ferite che il sisma ha inflitto ad Umbertide.

La mostra rimarrà aperta e visitabile ai visitatori fino al 16 aprile.

Pa.Ip.