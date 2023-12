La mostra Presepi d’arte e di luce a Castiglione

Un viaggio nella storia dell’arte sulle tracce della Natività. Castiglione del Lago celebra gli 800 anni della prima rappresentazione del presepe fatta da San Francesco a Greccio con l’ormai tradizionale mostra natalizia di Palazzo della Corgna: “Presepi d’arte e di luce” prodotta da Lagodarte Impresa Sociale con la collaborazione di Andrea Baffoni e inaugurata ieri mattina. "Un percorso attraverso l’iconografia della Natività – hanno raccontato Piero Sacco, presidente di Lagodarte e il critico Andrea Baffoni – che attraversa i secoli, dalla nascita del presepe, il Rinascimento e Barocco per arrivare a Gerardo Dottori e alla contemporaneità".

L’itinerario espositivo alterna così pannelli dedicati ai grandi maestri della storia dell’arte: Cimabue, Giotto, Perugino, Caravaggio e altri grandi nomi, fino alla contemporaneità del Novecento. A Gerardo Dottori è anche dedicato un particolare omaggio con due opere originali del pittore futurista, ispirate proprio al tema della Natività e del Presepe, che testimoniano la sua particolare devozione per le vicende legate al santo di Assisi. Oltre alla ricostruzione storica e all’omaggio a Dottori la mostra propone i lavori di maestri contemporanei attivi in Umbria. Nelle sale affrescate di Palazzo della Corgna ecco la scultura in ceramica refrattaria patinata raffigurante San Francesco, realizzata dallo scultore e ceramista Antonio Folichetti, di forte ispirazione francescana. E poi il monumentale presepe in stile tradizionale composto da numerosi disegni di Mario Sciarra ma anche curiosi presepi miniaturizzati realizzati con materiale di recupero e stampante 3d e i bassorilievi del ceramista e intarsiatore corcianese Giuseppe Magnini.

L’allestimento si completa con una spettacolare installazione multimediale immersiva che il collettivo Movimento Creative Label ha realizzato nella Sala del Teatro, con la tecnica del videomapping architetturale ispirato alle opere di Giotto, Caravaggio, Dottori nella quale lo spettatore può immergersi venendo completamente circondato e avvolto dalla suggestione della Natività.

La mostra sarà aperta fino al 7 gennaio, dalle 10 alle 23 mentre fino alle 17 si possono visitare anche il Percorso Monumentale di Palazzo della Corgna e la Fortezza Medievale. Per informazioni, visite guidate, laboratori telefonare allo 075.951099.

Sofia Coletti