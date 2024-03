La mostra della Galleria Il mistero dell’arte

Che sia un grande evento lo testimonia anche il taglio del nastro, previsto oggi alle 17 alla Sala dei Notari. Ad inaugurare la nuova mostra della Galleria Nazionale dell’Umbria “L’Enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del Duecento umbro“ sarà il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. "È la prima volta che un ministro della Cultura torna a Perugia dopo oltre 10 anni – dice il direttore Costantino D’Orazio – È un fatto che ci rende orgogliosi e dimostra la grande attenzione che il ministero vuole riservare ai beni culturali della regione nei prossimi anni". La mostra sarà visitabile straordinariamente, con ingresso gratuito, stasera fino alle 21.30. Sarà poi aperta da domani fino al 9 giugno.

E così la Galleria è pronta a una nuova avventura che farà scoprire al pubblico il Maestro di San Francesco, artista tra i più importanti del Duecento, ma del quale nulla si sa, neppure il nome. Curata da Andrea De Marchi, Veruska Picchiarelli, Emanuele Zappasodi, rientra nelle celebrazioni per l’ottavo centenario delle stigmate di San Francesco e presenta sessanta capolavori del Maestro. "E’ la prima mostra monografica dedicata a un artista che nella seconda metà del Duecento era considerato il più bravo di tutti per la grandezza delle sue opere. Noi cerchiamo di svelare l’enigma della sua identità" ha spiegato D’Orazio ieri mattina, nella presentazione ufficiale. Il direttore ha ricordato il predecessore Marco Pierini che ha ideato la mostra, ribadito il ruolo della Galleria ("qui si trovano l’anima e l’identità dell’Umbria") e ricordato le visite nel territorio e per le scuole, il catalogo e il convegno internazionale di giugno sul Duecento umbro. Si è poi soffermato sulla sala virtuale della mostra: "un video di 6 minuti realizzato da Simone Passacantilli che ricostruisce gli affreschi che il Maestro aveva realizzato nella Basilica Inferiore di Assisi, per un viaggio scientifico e immersivo. Anche nelle prossime mostre ci sarà sempre una sala virtuale". Per Veruska Picchiarelli "il patrimonio della Galleria è il cuore della mostra che colma un vuoto e conferma l’Umbria del tempo capitale culturale". "Mai come allora Perugia fu caput mundi – dice Andrea De Marchi –: con Assisi era un po’ la New York dell’epoca"

La mostra rientra nella convenzione stipulata nel 2021 tra la Galleria e la Custodia Generale del Sacro Convento "per valorizzare il patrimonio artistico del Museo del Tesoro della Basilica" ha detto fra’ Giulio Cesareo, direttore Ufficio Comunicazione, con l’auspicio condiviso da tutti che la convenzione quasi in scadenza sia rinnovata. "Ci auguriamo che gli eventi – ha aggiunto il Custode fra’ Marco Moroni – possano riportare l’attenzione sull’enorme valore della figura di Francesco",

Sofia Coletti