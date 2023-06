La mostra a Castiglione del Lago Omaggio a Perugino e Signorelli

Le celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Pietro Perugino e Luca Signorelli si arricchiscono con lo sguardo inedito di Castiglione del Lago: merito della mostra, fresca d’inaugurazione, “Rinascimenti: Perugino e Signorelli, l’invenzione del paesaggio. Visioni contemporanee tra reale e virtuale” che fino a domenica 8 ottobre sarà visitabile in un percorso innovativo che si snoda tra le sale di Palazzo della Corgna fino alla Fortezza Medievale, con opere d’arte contemporanea, un’installazione multimediale immersiva e la visione del paesaggio protagonista delle opere dei due artisti. La mostra, pensata da Lagodarte Impresa Sociale e dal curatore e critico d’arte Andrea Baffoni, "è un’iniziativa importante e particolarmente significativa – ha spiegato nella cerimonia d’apertura la vicesindaco Andrea Sacco – per noi che siamo la porta fra Umbria e Toscana, un territorio che fa da cerniera e unisce le due regioni".

A spiegare il perché della mostra è stato Davide Sacco, presidente di Lagodarte. "Non potevamo semplicemente stare a guardare questo cinquecentenario, poiché Perugino e Signorelli, nei loro spostamenti fra Perugia, Cortona, Città della Pieve, Firenze, Orvieto e Roma, ammiravano prendevano ispirazione dal paesaggio, dai colori e dalle tante sfumature del nostro lago e delle nostre colline". Così, aggiunge Andrea Baffoni, "Castiglione offre un punto di vista contemporaneo per celebrare la bellezza del Trasimeno come terzo, elemento delle invenzioni stilistiche dei due artisti".

La mostra propone opere d’arte contemporanea ispirate all’arte di Perugino e Signorelli, senza tradire lo stile originale dei singoli partecipanti. Dodici artisti viventi (Noemi Belfiore, Carlo Carnevali, Carlo Dell’Amico, Massimo Diosono, Fabrizio Fabbri, Paolo Ficola, Danilo Fiorucci, Benedetta Galli, James Harris, Luca Leandri, Matteo Peducci, Roberto Sportellini), e due artisti storici (Piero Gilardi, Livio Orazio Valentini) coinvolgono il visitatore con opere monumentali, preparandolo alla visione, nella Sala del Teatro, dell’imponente e suggestiva installazione multimediale immersiva, realizzata dal collettivo Movimento Creative Label, per “immergersi”, letteralmente, nell’arte di Perugino e Signorelli. Da qui si passa all’incontro col paesaggio reale nel percorso che conduce alle mura della Fortezza Medievale dove si ammirare il Trasimeno a 360 gradi. In arrivo altre iniziative collaterali.

S.C.