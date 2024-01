“La moglie perfetta”, Giulia Trippetta agli Instabili

Il Piccolo Teatro degli Instabili dà il benvenuto al 2024 con uno spettacolo di grande ironia, scritto e interpretato da Giulia Trippetta: ecco “La moglie perfetta” (nella foto) in scena questo giovedì 4 gennaio alle 21.15.

Sul palco ci sono una lavagna, uno sgabello, qualche sedia e una donna vestita anni ’50 che racconta al pubblico la storia di una ragazza giovane e piena di sogni, in un mondo vecchio quanto un cartellone pubblicitario ormai sbiadito. La stessa donna diventa poi la docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere: il suo è un seminario intensivo (solo per donne) di preparazione al matrimonio dal titolo “Si può far”. Il corso è volto all’istruzione delle giovani aspiranti sposine perché comprendano e imparino le regole base per poter diventare delle mogli perfette, totalmente al servizio del proprio uomo. Chi è questa donna? Qual è la sua storia? Crede davvero alle regole che impartisce con tanta dedizione, o è semplicemente vittima di un sistema che la accetta solo perché sottomessa a stereotipi e chili di mascara? “La moglie perfetta” è uno spettacolo con tanti personaggi e una sola attrice che va a raccontare con ironia e black humor, un mondo che assomiglia anche troppo al nostro: la narrazione, che passa da un personaggio all’altro senza interruzione, segue la storia della vita d’una donna come tutte, piena di sogni e di paure, e porta lo spettatore, con una comicità a volte sfacciata a volte delicata, a guardarsi dentro e a rivedere attraverso una, la storia di tante. Info e prenotazioni al 333.7853003.