La "Misericordia" lancia l’ambizioso progetto

MAGIONE - Un momento conviviale tra volontari ed autorità locali come la Misericordia di Magione spesso sa fare, ma questa volta con qualche novità in più. Al trentaquattresimo compleanno dell’associazione di volontariato, forti delle tante esperienze che l’hanno contraddistinta e rafforzata negli anni, la Misericordia di Magione ha lanciato un nuovo ed ambizioso progetto: la realizzazione di un complesso edilizio destinato ad un centro diurno per persone affette da Alzheimer e ad un ampliamento della sede dell’Associazione. Tante le autorità presenti a "cui vanno i più sinceri ringraziamenti - ha detto il governatore Fabrizio Alunni - per la stima e la fiducia riposti, a partire dal sindaco del Comune di Magione con gli assessori della giunta, i consiglieri regionali Eugenio Rondini e Simona Meloni, il direttore del GAL Trasimeno Orvietano Francesca Caproni, i sacerdoti della parrocchia di Magione, il direttore della centrale operativa 118 Francesco Borgognoni, fino al Sindaco di Firenze. Un particolare ringraziamento ai tecnici Gianmarco Balucani e Carlo Battaglioni, per la progettazione di questo grande complesso strutturale. Uno dei motti delle Misericordie è proprio "sognate cose grandi"e questa volta la Misericordia di Magione si sta impegnando a realizzare un grande sogno".