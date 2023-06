La Misericordia di Magione in prima linea per gli alluvionati

MAGIONE - Presentata in occasione della visita del Correttore nazionale delle Misericordie d’Italia, Monsignor Franco Agostinelli, alla Misericordia di Magione, la campagna di raccolta fondi per portare aiuto alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. Una iniziativa che nasce all’interno di un grande impegno da parte dei volontari della confraternita, settore protezione civile, che sono partiti già nella prima fase dell’emergenza. Quattro le squadre che si sono date il cambio, a partire dal 5 maggio, in particolare nelle zone di Faenza e Forlì liberando strade, civili abitazioni e locali vari. A esporre al Correttore i vari settori di intervento della Misericordia di Magione il Governatore Fabrizio Alunni. Presenti i parroci don Stefano Orsini e Padre Engjiell Pitaqi, il sindaco Giacomo Chiodini e numerosi confratelli. "Da questo momento in poi – aggiunge il Governatore –, sarà possibile per chiunque contribuire agli aiuti, con il codice iban presentato dalla Misericordia come punto di raccolta delle offerte che saranno poi destinate all’ Emilia."