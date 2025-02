La minoranza attacca la Giunta Pecci

"L’amministrazione Pecci non ne imbrocca una". Così i consiglieri di minoranza Paola Lungarotti, Giulio Provvidenza, Stefano Santoni e Francesca Sforna bocciano l’operato dell’esecutivo. "In estate – aggiungono – ha mostrato incapacità gestionale nel fronteggiare il focolaio di salmonellosi nelle scuole. I cantieri delle strutture sportive, in corso o in procinto di partire al termine della consigliatura Lungarotti, sono al punto in cui erano stati lasciati. Gli allestimenti fatti per le festività di Natale sono stati incomprensibili; inoltre l’attuale amministrazione, dopo aver aspramente criticato quella precedente per i 20mila euro spesi per il tendone per la festa di Capodanno organizzata dall’Ente Palio, ne stanzia 18mila euro per analoga struttura per il Capodanno organizzato da privati". Consiglieri di minoranza che poi evidenziane le due questioni che stanno animando il dibattito in queste settimane. "Il salvataggio dei pini di Via San Francesco, Via Marsala e Via Manzoni, cavallo di battaglia usato dall’assessore Ansideri in campagna elettorale, si sta rivelando solo una meschina mossa elettorale, senza alcun riscontro pratico. L’ordinanza di abbattimento di altri 5 pini non fa altro che confermare la bontà delle analisi e delle valutazioni già compiute dall’amministrazione Lungarotti. Sul T-Red – concludono –, il sindaco Pecci incolpa la precedente amministrazione per aver acquistato tale dispositivo e loro sono stati costretti a installarlo per forza, ingenerando l’attuale caos. Però, incalzato da cittadini e stampa, Pecci rivendica la scelta fatta".