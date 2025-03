La minoranza all’attacco sugli alloggi dell’Ater

GUALDO TADINO - I tre gruppi consiliari di minoranza Rifare Gualdo, Forza Italia e Gualdo, hanno presentato un’interrogazione firmata da Simona Vitali, Cinzia Natalini, Chiara Casciani, Fabio Viventi e Fabio Pasquarelli: chiedono alla Giunta di chiarire i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers), le modalità di gestione delle morosità, il piano urbanistico per la redistribuzione degli immobili e le strategie per garantire un adeguato monitoraggio e manutenzione delle aree interessate. Sollecitano anche una programmazione chiara e dettagliata per evitare situazioni di degrado e per promuovere una reale integrazione sociale. L’interrogazione si fonda su una convenzione stipulata dal Comune con l’Ater, approvata a fine anno, con relativi obblighi gestionali per l’azienda regionale. I consiglieri comunali evidenziano diverse criticità nella gestione del patrimonio abitativo pubblico e focalizzano l’attenzione su problemi di degrado e incuria segnalati dai residenti nelle aree limitrofe agli alloggi Ers, sulla necessità di una migliore manutenzione degli spazi comuni e sulla regolamentazione dell’uso di aree esterne destinate a parcheggi e spazi verdi. Nel documento presentato alla Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Presciutti (nella foto) parlano anche dello spopolamento delle frazioni con la presenza di unità abitative inutilizzate e che potrebbero essere valorizzate.

A.C.