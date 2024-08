La ministra Locatelli in visita al Centro Speranza

FRATTA TODINA- Un pomeriggio di festa per tutti. Con questo spirito è stata accolta mercoledì la visita della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli al Centro Speranza di Fratta Todina gestito dalle Ancelle dell’Amore Misericordioso di Collevalenza. Ad accompagnarla Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, e Paola Fioroni, vice presidente dell’Assemblea Legislativa per l’Umbria e presidente dell’Osservatorio Regionale Umbro per la Disabilità. Le ospiti sono state ricevute da Madre Maria Stella Bordacchini, direttrice generale del Centro Speranza, Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv, Maria Vittoria Ercolani, direttrice sanitaria del Centro Speranza, dagli operatori e da alcuni ospiti della struttura. "Il Centro – ha sottolineato Madre Maria Stella Bordacchini – è nato con la missione di sostenere e fornire assistenza e opportunità di inclusione alle persone con disabilità, offrendo anche alle famiglie un ambiente inclusivo e stimolante. Ogni giorno lavoriamo con dedizione per garantire che i nostri ospiti possano vivere una vita piena e soddisfacente, nonostante le difficoltà che possono incontrare". "Siamo consapevoli delle difficoltà che le persone con disabilità e i loro familiari affrontano quotidianamente – ha aggiunto Giuseppe Antonucci - e crediamo fermamente che solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, comunità e famiglie possiamo costruire un futuro migliore e più inclusivo per tutti. Siamo sicuri che con il supporto e la guida della Ministra, potremo continuare a migliorare e a innovare i nostri servizi, rispondendo sempre meglio alle esigenze di chi ha bisogno del nostro aiuto".

S.F.