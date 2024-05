"La mia San Giustino per la gente". Buschi torna in corsa dopo dieci anni

Una proposta di centro, "moderata, liberale e riformista in netta discontinuità con la politica degli ultimi anni, che sarà basata su buon senso e pragmatismo, al servizio della persona e dei suoi bisogni". I sedici candidati di ‘Communitas’ per Fabio Buschi sindaco si sono presentati ieri al ‘Museo Storico e Scientifico del Tabacco’ di San Giustino durante un evento pubblico nel corso del quale sono state ripercorse le linee programmatiche del progetto.

Al centro del gruppo Fabio Buschi, che ritenta la scalata al palazzo comunale dopo aver già svolto per due mandati (dieci anni fa), il ruolo di primo cittadino. "Sarò un sindaco presente, a tempo pieno, pronto ad ascoltare le esigenze dei miei concittadini – ha detto – Sono stati mesi in cui abbiamo ascoltato e raccolto le istanze della nostra gente, problematiche anche datate nel tempo. Abbiamo una squadra di persone che hanno deciso di spendersi per la comunità, sono per lo più appartenenti alla società civile e portano la loro competenza. Tanti giovani brillanti e preparati, in una prospettiva di progettualità e opportunità a cui ogni amministrazione dovrebbe guardare". Buschi precisa anche che, in caso di vittoria, per il governo cittadino "consulenti esterni, figure di vera e propria eccellenza presteranno la loro professionalità, per sviluppare e rilanciare settori amministrativi che rivestono un ruolo strategico, soprattutto dal punto di vista economico". Tra i punti del programma: la macchina amministrativa "che dovrà essere implementata e riorganizzata per garantire servizi efficienti, tempestivi". Il piano Regolatore Generale, "scaduto da dieci anni che necessita di una impellente revisione, poi un bilancio appesantito da investimenti, alcuni dei quali solo in parte necessari, quindi la manutenzione e la sicurezza delle nostre strade". Lucia Vitali ha invece ricordato la genesi di Communitas e il progetto condiviso con Cristina Citernesi: "L’idea di un centro, moderato, lontano da sovranismo e populismo, vicino alle esigenze della comunità, a cui apparteniamo. Communitas è l’idea di una Casa comunale che accoglie e ascolta".

Ecco chi sono i nomi presenti in lista: Lucia Vitali, Patrizia Alessandri, Alex Baldelli, Matteo Bologni Michele Braganti, Mauro Brachelente, Erika CheccaglinI, Sara Donnini, Laureta Cuku, Alberto Giunti, Giulio Gragnoli, Maurizio Grilli, Ivano Occhineri, Valentina Poccioni, Eros Ricci e Nicola Selvi.