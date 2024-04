’La merenda nel pallone’. Sport e alimentazione al campo sportivo

"La merenda nel pallone": un connubio tra sport e alimentazione che pone l’accento su azioni di sensibilizzazione verso un mangiare sano e genuino, per sportivi e non. A scendere in campo con gli atleti della San Marco-Juventina, saranno gli studenti dell’Alberghiero di Assisi che lunedì dalle 16.30 alle 19 si recheranno a bordo campo (in via Prinetti) per presentare gli alimenti sani e nutrienti adatti a chi pratica attività sportiva. La merenda nel pallone rientra nel progetto “SMASH! Giovani per lo sport e la partecipazione sociale”.