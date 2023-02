La melodia spiegata ai ragazzi da Magazzini Babàr

Tornano i Family Concert promossi dalla Fondazione Perugia Musica Classica, pensati per avvicinare le nuove generazioni all’ascolto della grande musica facendo scoprire i principi fondamentali indispensabili, per ascoltare con intelligenza un’esecuzione musicale.

Il secondo appuntamento della rassegna è atteso per questo sabato 11 febbraio, in doppia replica alle 16.30 e alle 18, al Teatro della Sapienza di Perugia: sul palco si esibirà l’Ensemble Magazzini Babàr formato da talentuosi artisti umbri o molto attivi nella regione. Sono Massimiliano Burini, attore (nella foto), Azusa Onishi, violini er Katie Bruni, al violoncello, Simone Frondini, all’oboe, Leonardo Ramadori e Gianluca Saveri alle percussioni. Insieme proporranno uno spettacolo dedicato alla melodia: in programma musiche di Alessandro Nidi – compositore coinvolto anche nella progettazione dell’intero ciclo di incontri – Benedetto Marcello, Benjamin Britten, Johan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Igor Stravinsky, Niccolò Paganini, Wolfgang Amadeus Mozart, Dmitrij Dmtrievic Shostakovich, Fabrizio De André.

La rassegna si articola in tre appuntamenti dedicati ai tre elementi fondamentali della musica; dopo il ritmo adesso è la voltas della melodia per poi terminare con l’armonia, al centro del percorso concertistico e formativo per le giovani genetazioni.

Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito perugiamusicaclassica.como