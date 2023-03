"La media di via Buozzi non riaprirà a settembre"

"La scuola media di via Bruno Buozzi non vedrà la luce nei tempi previsti per essere riaperta il prossimo settembre" ne sono convinti Daniz Lodovichi e Pierino Bernardini dell’associazione La Voce dei cittadini, "allo stato attuale, il cantiere, oltre a procedere in forte ritardo rispetto il cronoprogramma, addirittura sarebbe fermo da qualche settimana e alcune fonti, attribuiscono la sospensione dei lavori ad un contenzioso fra l’impresa ed il Comune". Il fatto si riflette sulle abitudini di centinaia di alunni della media, costretti ad andare a Pozzuolo o al campus scuola temporaneo presso l’ex- aeroporto "non sarebbe stato più opportuno e conveniente – dicono gli ex consiglieri - con gli stessi soldi, costruire una nuova scuola e consentire la permanenza degli alunni nella scuola oggi in ristrutturazione, fino al completamento del nuovo polo scolastico? Di aree idonee e funzionali ce ne sono nei pressi dell’attuale polo scolastico. Altra soluzione poteva essere l’area di proprietà comunale dell’ex-pomodoraia nei termini della riqualificazione prevista dal vigente Piano Regolatore Generale per dare un assetto urbanistico moderno e coerente agli indirizzi della programmazione e di mobilità in funzione della vicina stazione ferroviaria. La soluzione della nuova scuola avrebbe consentito l’alienazione dell’attuale con possibile cambio di uso secondo le richieste di mercato a beneficio delle casse comunali. Invece si è optato di intervenire per un adeguamento sismico, delocalizzando le aule a Pozzuolo e l’ex-areoporto, speso centinaia di migliaia di euro per l’allestimento di strutture temporanee, risultate inadeguate".