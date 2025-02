La mappa dei lavori e delle interruzioni dell’acqua. Si comincia domani dalle 8.30 alle 18.30

SPOLETO Niente acqua in varie zone della città per consentire i lavori della Vus. Nell’ambito del progetto "Vus-Stainability 4.0 – La gestione della risorsa idrica nella Valle Umbra", finanziato con fondi Pnrr, Valle Umbra Servizi prosegue con gli interventi di ottimizzazione e ammodernamento della rete idrica nel comune di Spoleto. Per consentire l’esecuzione dei lavori saranno necessarie interruzioni programmate dell’erogazione idrica. Domani, dalle 8:30 alle 18:30 le località interessate saranno quelle di Terzo La Pieve Basso, Poggiolo, Poggio del Vescovo, Petrognano, Campalto. Pausa nel fine settimana per poi riprendere i lavori da lunedì prossimo. Proprio lunedì (3 marzo) dalle 9 alle 18 l’acqua mancherà nelle località di Colle Fabbri e S. Angelo in Mercole. Mercoledì 5 dalle 9 alle 16 Ocenelli, Colle Cornetto, Colle Montano e Colle Perticone.