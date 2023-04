La manifestazione “La Grande Fiera“ Più di 80 stand per colorare la Pasqua

"Abbiamo raggiunto quota 85 stand e tanti altri ne abbiamo dovuti rimandare indietro per mancanza di spazi. Siamo soddisfatti: ora non resta che sperare nel bel tempo. Intanto però stiamo pensando di estendere l’evento anche ad altre strade dell’acropoli per valorizzare l’evento ed ampliarne la capienza". Taglia il nastro oggi la Grande Fiera di Pasqua edizione 2023. "Troverete espositori di qualità con proposte di artigianato artistico, piante e fiori, articoli per la casa, gioielli, abbigliamento, prodotti tipici enogastronomici e tanto altro", anticipa Marco Brilli (foto), presidente dell’associazione Farefacendo, organizzatrice dell’evento.

Tempi, orari e dislocazione: centro storico di Perugia fino al 10 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 20 con stand allestiti tra piazza Italia, corso Vannucci, piazza Matteotti, piazza Italia, piazza della Repubblica e piazza IV Novembre. Artigianato, piante e fiori, articoli per la casa, abbigliamento e accessori vintage, enogastronomia e street food. "La manifestazione - dice Brilli - ha sempre chiuso con numeri di successo, visto l’alto numero di turisti italiani e stranieri che l’hanno visitata nelle sue cinque edizioni. Del resto, l’offerta è sempre ricca e di qualità".

Tra le sezioni più apprezzate, della Fiera di Pasqua

l’area street food allestita

in piazza Italia. Dunque largo alle eccellenze gastronomiche tra arancini, cannoli siciliani, olive ascolane, arrosticini, focaccia e

farinata genovese, frittura

di pesce, birra, vino e tanto altro, insieme all’artigianato sotto ai portici del palazzo della Provincia e davanti alla Banca d’Italia .

Possibili novità per il 2024: "Non escludiamo di allargarci in via Baglioni. Una sorta di anello per valorizzare anche questa importante direttrice".

Silvia Angelici