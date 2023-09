La magìa di balconi e Infiorate Ecco i vincitori del concorso

Sono stati premiati i vincitori dei concorsi “Balconi fioriti” e “Infiorate” 2023, promossi dal Comune di Assisi per rendere ancora più bella e accogliente la città, con l’allestimento di fiori su terrazzi, vie, vicoli e angoli del centro storico e la realizzazione di tappeti floreali a tema religioso, in occasione della festa del Corpus Domini. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio, nella sala della Conciliazione del Palazzo Comunale, presenti il sindaco, Stefania Proietti e la presidente del Consiglio Comunale, Donatella Casciarri. In totale sono stati 33 i partecipanti al concorso “Balconi fioriti” e 16 le “Infiorate” in gara (11 ad Assisi centro e 5 a Petrignano). Alla valutazione delle opere ha provveduto una commissione di esperti, presieduta da Giulio Proietti Bocchini, responsabile dell’ufficio Turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi. Sono stati assegnati premi ai primi tre classificati per ogni categoria ed è stato consegnato un riconoscimento a tutti i partecipanti.

Per i “Balconi fioriti” il primo premio è andato Renzo Rondoni (via del Comune vecchio), il secondo a Roberto Incivi (via Porta Perlici 46), il terzo, a parimerito, a Francesca Buono (via Porta Perlici 29) e Maria Cicchi (vicolo Bovi 8). Il premio speciale “per la particolare rivitalizzazione di finestre o balconi, rispetto allo stato precedente” è stato assegnato a Mario Pizzichini (vicolo Santo Stefano 6).

Per le “Infiorate” nel centro storico di Assisi, primo premio al gruppo guidato da Clara Passeri (via Montecavallo 7), secondo a quello guidato da Carla Bocchini (via Porta Perlici) e terzo a quello di Ferdinando Bovi (vicolo Bovi). Per quelle realizzate a Petrignano, primo premio al gruppo di Tiziana Cavalagli (via del Castello), secondo a quello di Mara Gambacorta (via Croce) e terzo a quello di Francesca Piccardi (via Matteotti).