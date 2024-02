La magia dell’Abbazia di San Pietro

Ci sono luoghi dove il ticchettio dell’orologio sembra essersi fermato ma che in realtà hanno saputo attraversare il tempo per giungere vivi e preziosi fino a noi, forti della loro identità e del loro sapere: uno di questi è sicuramente l’Abbazia benedettina di San Pietro, che accoglie i visitatori sul versante meridionale della città di Perugia, in dolce declivio collinare, ieri protagonista alla Bit, fiera del turismo di Milano, di una presentazione che ne ha esaltato gli oltre mille anni di storia e i suoi tesori, tracciando anche le premesse per il suo ruolo nel presente e nel futuro. Sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni e Antonio Bartolini, vicepresidente della Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia. "L’Abbazia di San Pietro – ha detto Morroni – è una testimonianza di religiosità, ma che racchiude anche accanto all’arte, la storia e una grande presenza in termini agricoli, visto che la grande azienda produce prodotti di qualità. La connessione tra l’agricoltura, i sapori che da essa possono derivare e l’arte e i messaggi profondi che una terra ricca di spiritualità può trasmettere è il volto che l’Umbria vuole promuovere e renderlo un importante volano di promozione turistica".