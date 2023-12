La maggioranza perde pezzi. Tre consiglieri comunali passano al Gruppo misto

Terremoto in Consiglio comunale in “subbuglio“ in vista delle amministrative 2024. Con una lettera inviata a sindaco e presidente della Giunta cittadina, tre consiglieri facenti parte della maggioranza Mattia Martinelli e Roberto Minelli (Scelgo Gubbio), Alessandro Brunetti (attualmente dei Democratici per Gubbio), hanno dichiarato "l’uscita dai nostri gruppi consiliari di origine e l’ingresso nel Gruppo Misto". Nella nota vengono anche descritte le ragioni di una decisione preannunciata al sindaco Stirati in un incontro avuto al termine dell’ultima seduta consiliare: "Durante la prima parte del secondo mandato, abbiamo assistito al continuo sfaldamento del gruppo consiliare dei Liberi e Democratici. Nel gennaio 2021, il rimpasto di Giunta ha prodotto una ulteriore dequalificazione e, con l’uscita di due tra i migliori assessori, Mancini e Fiorucci, le preoccupazioni sulla capacità della Giunta di affrontare sfide decisive, si sono accentuate". Martinelli, Minelli e Brunetti proseguono poi parlando di una "ordinaria attività amministrativa mai scevra da inciampi" anche per "l’estenuante vicenda css" e di un "metodo con cui si sono discussi importanti temi mai all’insegna della vera condivisione se non di facciata, con l’unica possibilità di prendere o lasciare". Dopo aver espresso amarezza per non essere riusciti con i rispetti gruppi ad "imprimere quella svolta di efficienza, praticità, dinamismo, capacità di intrattenere relazioni tra la politica, le imprese ed i cittadini tutti", così concludono: "A partire da questo momento, ci impegneremo a valutare, nei ruoli che ci competono, esclusivamente la bontà degli atti amministrativi proposti, a mettere in sicurezza i conti dell’Ente ed a vigilare sulla corretta esecuzione delle opere pubbliche attivate". Una scelta che era nell’aria da tempo, richiamata dalla costituzione della lista "Gubbio Civica", che domani alle ore 11, presso l’Hub Hotel di Via Perugina,presenterà alla cittadinanza i suoi progetti. Cambia quindi la geografia consiliare con la maggioranza che dispone da ora di 11 consiglieri "sicuri", rispetto ai 14 delle opposizioni.