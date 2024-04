La luce della vita Ogni nascita un clic : "Bello festeggiare con la comunità"

"Non c’è cosa più forte per la saldezza di una comunità che condividere la gioia e il dolore, come la nascita e la morte". Con le parole di Platone il vicesindaco Gianluca Tuteri, di professione pediatra, annuncia “Luce della vita“, il progetto che sarà inaugurato domenica alle 10 al Pincetto: un lampione in stile liberty, posizionato fuori della scala mobile, si illuminerà per festeggiare le nascite in arrivo. Saranno la Clinica di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia o i genitori stessi ad attivare l’illuminazione da remoto, che resterà accesa mezz’ora per segnalare il lieto evento.

"In un periodo storico in cui le culle sono sempre più vuote e la denatalità in Italia va a picco con previsioni da qui a 15 anni sempre più in calo – spiega Tuteri - ci sembra molto bello dare un segnale di speranza e di gioia. Non vorrei però che la cittadinanza fraintendesse il mio messaggio: i figli non sono un valore assoluto della vita di coppia, ma quello che voglio sottolineare con questa iniziativa è che la maggior parte dei bambini non nati a volte sono frutto dell’indecisione, del rimandare, dei timori che poi spesso si trasformano in rinuncia. Vorremmo invece che la nascita fosse sostenuta da un’attribuzione di valore da tutta la comunità e che le famiglie non si sentissero più sole nell’affrontare questo evento. Il gesto del Comune è simbolico, ma è dai simboli che nascono le riflessioni che portano poi alla realizzazione di fatti oggettivi che aiutino in concreto le famiglie. Mi riferisco ad un welfare calibrato sulle nuove esigenze dei genitori, che non si risolve soltanto con più asili nido, ma con un pacchetto che accompagni il nascituro/a dal primo vagito all’età lavorativa. Una luce può essere l’inizio... ".

Silvia Angelici