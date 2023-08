La lotteria delle supplenze Incognite e guasti al sistema

"Il sito istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale funziona. In qualche momento però, a causa del sovraccarico di connessioni in contemporanea, non risponde ai comandi e compare la scritta “errore del data base“. Con un po’ di pazienza la connessione viene comunque ripristinata". Così chiariscono il disservizio gli uffici dell’ex Provveditorato agli studi di via Manuali, dove sono in corso le operazioni di stipula delle supplenze, che a Perugia prevedono circa 1.635 contratti. Ma i precari di pazienza ne hanno avuta fin troppa.

"Per noi docenti precari in attesa di vederci assegnare una supplenza da GaE e GPS è un momento molto delicato – spiega Angela Bugiantelli, rappresentante del sindacato Anief e del Coordinamento diplomati e magistrali dell’Umbria - Ieri, a ridosso, del primo settembre, giorno in cui dobbiamo prestare servizio, il sito dell’Ufficio scolastico regionale era off line e nessuno di noi sapeva quale sede ci sarebbe stata assegnata. Il nostro è un salto nel buio, visto che ad oggi non sappiamo ancora dove andremo ad insegnare e soprattutto se ci sono le disponibilità richieste, in quanto non sono state pubblicate le tabelle. Nessuno risponde, e nei rari casi vengono date informazioni molto sibilline. Considerato che la scelta non avviene più in presenza, e che l’intero procedimento è affidato ad un algoritmo – fa notare Bugiantelli – che succede se c’è un disguido?".

Intanto i sindacati ricordano che "le nomine, con il primo turno di algoritmo, sono iniziate la scorsa settimana, ma i giorni più caldi sono questi qui in cui vengono ripartite tutte le disponibilità proprio con l’obiettivo di evitare buchi negli organici". Ieri però l’amara sorpresa. "Chi seguiva i link – fa notare l’Anief - si è ritrovato questo messaggio: “Errore nello stabilire una connessione al database”. Il sistema informatico degli uffici scolastici incrocia la domanda presentata dal docente, con le scelte effettuate e i posti disponibili in quel turno di nomina. Ai fini dell’assegnazione delle supplenze al 3006 e al 3108 si scorrono prima le GaE e, in caso di incapienza o esaurimento delle stesse, si passa alle GPS. Ora però se il sistema si blocca, come facciamo a controllare il riscontro delle disponibilità?".

Silvia Angelici