La lite col marito poi esce di casa. Notte di paura per una donna

Notte di terrore per una donna poco più che trentenne e per la sua famiglia. La donna è stata recuperata, ferita ma non in pericolo di vita, alle pendici di un dirupo, nella zona di Marmore. Non è chiaro se sia caduta, magari scivolando, o se si sia trattato di un gesto volontario. A richiamare l’attenzione, erano state anche le sue urla disperate che avevano convinto gli abitanti della zona ad allertare i soccorsi e al tempo stesso l’allarme dato dal marito. Era da poco trascorsa la mezzanotte. A quanto pare in serata la donna aveva avuto un litigio con il coniuge ed era uscita di casa. L’uomo non vedendola tornare, preoccupato perché si era “avventurata“ fuori con il buio e a tarda sera, aveva deciso di chiamare i carabinieri e chiedere aiuto. Ad avvisare i vigili del fuoco sono stati proprio i militari, che hanno segnalato la presenza della 34enne sotto la strada che conduce al centro abitato di Marmore, all’altezza dell’edicola di Santa Barbara. Anche molti residenti della zona, come detto, hanno sentito la donna gridare e chiedere aiuto. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Le operazioni di recupero della 34enne sono state molto complesse. Per individuarla nel dirupo, a circa 40 metri dal ciglio della strada, è stato necessario anche tagliare alcuni arbusti. Una volta trovata e raggiunta, la donna è stata sistemata su un’apposita barella e recuperata con una manovra su corda congiunta che ha messo in collaborazione il Sasu (il Soccorso alpino speleologico dell’Umbria) e i vigili del fuoco di Terni. Dopo il recupero, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria. La 34enne, nonstante la rovinosa caduta e seppur in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni di sono concluse intorno alle 4.40.