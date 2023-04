La liceale Sara Mari a 18 anni arriva all’Onu come delegata

A 18 anni arriva all’Onu come delegata dopo aver sbaragliato una concorrenza di cinquemila studenti: si chiama Sara Mari ed è di Città della Pieve. "Un plauso a Sara Mari, la studentessa umbra scelta per partecipare come delegata attiva dell’Onu, in un progetto chiamato "Nhsmun": National High School Model United Nations 2023. Un grande risultato per una studentessa che ha superato una concorrenza spietata da parte di 5mila ragazzi da tutto il mondo, di cui 300 dall’Italia". Così la capogruppo del Partito democratico, Simona Meloni. "Frequenta il quinto anno del liceo Calvino, ha potuto partecipare alla Conference A, dal 7 al 15 marzo. Ha partecipato ai lavori, ha discusso tematiche attuali all’interno dell’istituzione internazionale. Quindi il mio grazie va a Sara, per la sua competenza e il suo aver portato alto il nome della nostra regione, e l’auspicio affinché progetti di avvicinamento delle Istituzioni ai giovani, siano sempre più sviluppati, con l’obiettivo di sensibilizzare una nuova cittadinanza attiva, senza istanze isolazioniste o populiste".