La lettura del territorio attraverso i nostri occhi

Durante il laboratorio di scrittura in cui seguiamo la metodologia del WRW ci siamo soffermati sul significato e sull’importanza che hanno per noi i luoghi del cuore. Pensare a questi ci riporta con l’immaginazione a rivivere alcuni momenti passati con le persone a cui vogliamo bene; sono luoghi importanti, luoghi che consideriamo unici. Magari il lettore sarà portato a chiedersi quali sono i nostri luoghi del cuore. Ne abbiamo molti e ognuno di noi ha i propri, ma i più importanti sono legati al nostro territorio. Quello che ci accomuna di più è il campetto davanti alla scuola Primaria di San Mariano, in via Settembrini, dove si gioca insieme, si ascolta la musica o si fanno nuove amicizie. Per altri il luogo del cuore è la Biblioteca Rodari, un posto, dove, lo studio diventa piacevole e ci si può rilassare, oltre che stare da soli e pensare. Un altro luogo importante e frequentato è la nuova Piazza Micheletti, inaugurata proprio l’anno scorso, lì ci incontriamo per fare merenda e stare insieme ai nostri amici mentre i nostri genitori fanno compere. Il parco delle Fate è invece sempre perfetto per fare delle partite di calcio, parlare con le amiche e conoscere nuove persone. Provate ad immaginare questi luoghi come delle grandi fette di cocomero, poi il difficile è arrivare ad un loro seme e capire perché quel luogo diventa così speciale e diverso da tutti gli altri.