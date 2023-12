La Lega: "Pronti per le elezioni"

"La Lega è pronta ad affrontare la sfida delle prossime elezioni con la determinazione di affermarsi nei territori dove governa la sinistra tra litigi interni e una visione della realtà totalmente distante dalle vere esigenze dei cittadini e con la voglia di riconfermarsi nelle città dove il nostro partito e il centrodestra hanno ottenuto risultati importanti grazie al lavoro di sindaci e consiglieri comunali. In questi mesi intensificheremo l’attività sul territorio, per far conoscere ai cittadini quanto di buono abbiamo realizzato a livello locale e regionale".

E’ quanto afferma il segretario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti dopo la riunione del Direttivo del Carroccio allargato agli amministratori (erano infatti presenti la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore Enrico Melasecche, i coordinatori locali e provinciali del partito). E durante la riunione è stato affrontato il tema infrastrutture, mai così ‘caldo’ come in queste ore: "Nei prossimi mesi – ha concluso Marchetti – organizzeremo un incontro pubblico con Matteo Salvini, aperto a tutti i cittadini, nel quale ci confronteremo sulle iniziative avviate e sulle principali proposte per il futuro dell’Umbria che grazie alla Lega rialza la testa e torna al centro delle politiche del Governo nazionale". Molte le opere citate da Marchetti: "Abbiamo ottenuto il finanziamento per la riapertura dopo 30 anni della Galleria della Guinza, mentre sulla Perugia-Ancona procede il raddoppio della parte mancante Valfabbrica-Casacastalda. È in fase di ultimazione il rifacimento della Contessa a Gubbio. Per quanto riguarda le opere ferroviarie, abbiamo avviato il cantiere della FCU, riattivato la parte Ponte San Giovanni – Sant’Anna ed entro il 2026 ci sarà la riapertura totale da Terni a San Sepolcro".