La Lega fa quadrato in vista delle prossime elezioni

ORVIETO Riunione a Orvieto della Lega Umbria. Presenti l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Enrico Melasecche, il vicesegretario regionale Valeria Alessandrini e il segretario provinciale David Veller, insieme agli amministratori locali e militanti del partito. "L’incontro ha rappresentato un momento importante – spiega Antonella Romani, commissario Lega dell’Orvietano – per confrontarci sulle tematiche fondamentali e ragionare insieme sul percorso da seguire per continuare ad essere protagonisti sul territorio. Stiamo valutando una serie di iniziative che ci consentiranno di porre le basi per affrontare questi mesi che mancano alle prossime elezioni amministrative con idee serie, programmi concreti e con la consapevolezza di aver fatto la nostra parte in questi anni di lavoro per la città. Ringrazio l’assessore Melasecche con il quale abbiamo approfondito l’impegno che la Regione ha sviluppato e intende sviluppare sul comprensorio orvietano e un ringraziamento ad Alessandrini e Veller per aver sottolineato con la loro presenza la vicinanza del partito alle tematiche locali".