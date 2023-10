La ’guerra per la Rocca’. Annullato l’affidamento al Rione centro storico

Nuovo capitolo nella "guerra per la Rocca" di Passignano: il Comune ha annullato l’affidamento al Rione Centro Storico. L’amministrazione ieri con una determina dell’area lavori pubblici si è dovuta "rimangiare" "l’affidamento definitivo alla Associazione "La Regina", relativa alla gestione della Rocca Comunale ed il servizio di informazione turistica del Comune di Passignano sul Trasimeno (durata 5 anni)".

La vicenda prende origine con la procedura per la gestione del servizio di fruizione pubblica della Rocca di Passignano e del servizio di informazione turistica del Comune per la durata di 5 anni, rinnovabili per ulteriori 5 anni. All’avviso pubblico per manifestazione di interesse partecipa anche il Rione "La Regina" e lo vince. La Proloco non si da per vinta e presenta un ricorso al Tar chiedendo il riconteggio dei punti per un errore di valutazione da parte della commissione che ha fatto la valutazione. Il bando prevedeva l’attribuzione di un massimo di 80 punti "in relazione alle caratteristiche ed alle esperienze del concorrente" e l’assegnazione di "punti 1 per ogni post sui social, video oppure podcast realizzato da un soggetto terzo con attività nell’oggetto sociale: attività di comunicazione relativo agli eventi culturali di promozione di Passignano sul Trasimeno organizzati dall’associazione" per un massimo di 25 punti.

I due concorrenti per la gestione del servizio sono arrivati alla pari, a 100 punti, e l’assegnazione è stata decisa con il sorteggio, vinto dal Rione centro storico "La Regina". La Proloco Passignano, però ha ritenuto errata l’attribuzione del punteggio e i giudici amministrativi gli hanno dato ragione in quanto i post pubblicati dall’associazione vincitrice del bando non corrisponderebbero a uno dei requisiti essenziali previsti, cioè quello di aver realizzato campagne social tramite "un soggetto terzo".

Tutti i post condivisi dal Rione sarebbero stati realizzati dall’associazione stessa, vanificando il requisito sostanziale del bando. E così ieri l’amministrazione ha dovuto prendere atto della sentenza del Tar emessa il 3 ottobre e procedere con l’annullamento della termina di assegnazione.

Ora bisognerà capire se dovrà anche procedere alla conseguente ri-assegnazione alla Proloco.