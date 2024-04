"La guerra è sempre cieca". Il cardinale Zuppi a Perugia

"La guerra è sempre cieca e quando papa Francesco chiede ripetutamente il cessate il fuoco, e come lui tanti uomini di governo, è anche perché poi avvengono sempre delle tragedie così": lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, commentando l’escalation della guerra a Gaza con l’uccisione anche di operatori delle Ong. Incontrando i giornalisti prima del suo intervento all’Università per Stranieri di Perugia, in occasione del convegno "L’Immigrazione alla luce dei diritti umani", ha poi aggiunto: "Immaginiamoci quindi di quei 30mila morti che ci sono stati quanti sono innocenti. Chiedere di cessare il fuoco è quindi per provare a costruire il futuro e per dare giustizia alle vittime del 7 ottobre".

Quanto al tema dell’immigrazione Zuppi, osserva: "Una città che ha un Ateneo come l’Università per Stranieri, ha qualcosa da insegnare al mondo intero, perché qui si è compreso che gli stranieri non sono un problema, ma una ricchezza".

L’iniziativa si è aperta in mattinata con altri super relatori, tra cui Pietro Bartolo, eurodeputato e già medico di Lampedusa. L’introduzione l’ha fatta il rettore dell’Ateneo, Valerio De Cesaris, il quale ha sottolineato come "riguardo all’immigrazione si usi oggi un linguaggio bellico; si parla infatti di ‘invasione’, di ‘sbarchi massicci’ o di ‘occupazione’; riferendosi a donne, bambini, anziani o indigenti che fuggono da guerre, miseria e carestie". Dal convegno è emerso che è da considerare oggi superato parlare d’immigrazione in un’ottica di mera sensibilizzazione o di esortazione all’accoglienza. "La portata planetaria del fenomeno, così come le sue molteplici, drammatiche genesi – aggiunge De Cesaris – la rende infatti una delle massime emergenze contemporanee, alla quale si può sperare di dare effettiva gestione solo a partire dalla consapevolezza delle sue radici profonde e dall’impegno condiviso dei paesi da cui nasce e di quelli verso cui si indirizza". Le conclusioni al cardinale. "Abbiamo bisogno di visione, la demografia dice che siamo un Paese di vecchi. Vogliamo fare un gerontocomio? Serve visione, se no gestiamo solo il declino". E a chi gli chiede come gestire il problema legato alla sicurezza risponde: "Dobbiamo uscire dalla logica che il problema di sicurezza prevalente. Dobbiamo gestirlo".

Silvia Angelici