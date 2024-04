La ’guerra’ dei manifesti. Scoccia punta il dito:: "Li strappano, è grave"

La ‘guerra’ dei manifesti è appena cominciata. In attesa che gli spazi ufficiali sui tabelloni comunali sparsi in tutto il territorio vengano messi a disposizione dei partiti, i candidati a sindaco e quelli per un posto in Consiglio (e magari da assessore), hanno iniziato a tempestare le mura con i giganteschi 6x3.

I più gettonati sono quelli di Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) e Margherita Scoccia (centrodestra). Poi si sono visti quelli di Progetto Perugia, di Clara Pastorelli (Fratelli d’Italia) e Francesca Tizi (5Stelle). Ma la battaglia si gioca non solo con l’occupazione degli spazi, ma anche a forza di ‘strappi’ e imbrattamenti purtroppo.

Così ieri proprio Scoccia ha denunciato che ne è stato strappato uno dei suoi. L’episodio è avvenuto a Perugia in via XIV Settembre e vicino al liceo scientifico Galilei. "Non sono sicura che questa forma di attivismo rivoluzionario possa rientrare nella definizione del termine democrazia" afferma Scoccia. "Spiace assistere - aggiunge - a questo genere di episodi e mi rammarica dover constatare che possano esistere forme di dissenso, che per quanto legittime, vengono attuate con modalità che non hanno nulla a che vedere con la competizione politica".

Almeno un paio di 6x3 strappati anche a Progetto Perugia, uno direttamente a Romizi, e baffi da gatto sul volto della Pastorelli in un suo manifesto. Ma una volta accesa la miccia è bastato poco per dare il via all’incendio: sui social la solita ‘guerra’ tra solidarietà, accuse alla parte avversaria e alla stessa candidata di centrodestra di fare del vittimismo. "Margherita Scoccia oggi si lamenta del fatto che qualcuno ha strappato un suo manifesto in giro per la città. Ha ragione e siamo solidali – spiega il segretario di Omphalos, Lorenzo Ermenegildi Zurlo -. A Perugia piccoli e grandi atti vandalici capitano di continuo. Quello che sembra un pò assurdo è che l’assessora Scoccia se ne renda conto solo quando toccano la sua persona". "Di quelli che cittadini e associazioni hanno subito e subiscono ogni giorno non le è mai importato niente" aggiunge.

"Non ha detto una parola - sostiene Ermenegildi Zurlo - quando hanno strappato i manifesti di Omphalos Lgbti, ad esempio. Non ha fatto niente per contrastare l’abbandono in cui versano intere zone di Perugia. Dopo giorni di pacche sulle spalle, passerelle e nastri tagliati, diamo il benvenuto alla destra nella città reale, nel vero risultato della loro amministrazione".