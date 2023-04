La Gubbio Spartan Race 2023 nel segno di Manuel Moriconi

GUBBIO – La seconda giornata della " Spartan Race 2023", o meglio la "Gubbio Spartan Trifecta Weekend" ha confermato le doti dell’atleta eugubino Manuel Moriconi, che ha realizzato una "doppietta" gratificante, in linea con le previsioni e le attese dei suoi sostenitori. Moriconi infatti, dopo la "Spartan Elite men" di sabato, ha trionfato ieri nella "Spartan Super Elite Men"(Km 10 con 30 ostacoli) precedendo nell’ordine il portoghese Samuel Castela e il connazionale Antonio Giulio Ruggero. Una dimostrazione di forza, sottolineata all’arrivo del Teatro Romano dagli applausi del pubblico. La versione femminile della Super Elite, con un sorpasso nella emozionante volata finale che ha concluso la prova, ha trionfato la polacca Agata Pietroszek davanti a Nadezdha Fomina, che aveva condotto in testa per 34 dell garo. Al terzo posto Dzintra Grech. Una manifestazione che, con i suoi oltre cinquemila partecipanti provenienti dall’Italia e da altri 24 paesi, ha confermato tutto il suo fascino, coniugando agonismo, forza atletica, spettacolo. Ha finito anche per coinvolgere un pubblico sempre più numerose, sia in Piazza San Martino dove si sono susseguite le partenze delle varie specialità, sia nella zona circostante il Teatro Romano, dove c’era la linea del traguardo, ma dove era possibile assistere pure alle acrobazie ed agli sforzi richiesti ai concorrenti per superare alcuni ostacoli artificiali piazzati in maniera strategica. Ostacoli presenti pure in alcune piazze del centro storico, compresa Piazza Grande.