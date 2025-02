"La Giunta s’impegni per Parco Ranieri"

UMBERTIDE - Un impegno deciso della Giunta comunale verso Parco Ranieri, uno dei polmoni verdi più importanti della città. Lo chiede “Umbertide Volta Pagina“ associazione dei Civici e riformisti che punta il dito "sullo stato di salute in cui versa il parco", già in passato e più volte oggetto di polemiche, le cui strutture, dall’anfiteatro al chiosco, sono in forte degrado.

"La struttura – dice il rappresentante di Uvp Luca Squartini – necessita di un piano di valorizzazione e qualificazione non più rinviabile a partire proprio dall’anfiteatro, da anni inutilizzato e abbandonato, per rimetterlo al centro della vita culturale e sociale della città soprattutto in estate". Urgentissima anche la risistemazione del chiosco così come la manutenzione più generale e quotidiana degli spazi verdi. Infine la sicurezza, con un piano di controllo "soprattutto nelle ore notturne".

"Difendere e valorizzare il bene comune – rimarca Squartini – è un fatto su cui la politica non può fare nessun passo indietro e per questo continueremo a porre la nostra massima attenzione sul futuro del Parco Ranieri"

Pa.Ip.