La Giunta comunale gonfia il petto. Progetti avviati e contenziosi chiusi

Il 2023 verrà ricordato come l’anno dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area di piazza Garibaldi. L’opera più significativa che ha dato il via ad un progetto ben più articolato e la rotatoria di piazza della Vittoria, che ha rivoluzionato il sistema del traffico in uno degli ingressi principali della città. L’opera che ha richiesto un finanziamento circa 600mila euro, inizialmente criticata dai cittadini, è solo il primo intervento di un progetto che prevede ora la restituzione di un monumento storico come il Ponte Sanguinario e che si integra anche con l’acquisizione dell’area dell’ex anfiteatro.

"Nel 2023 sono partiti tanti progetti – ha affermato il sindaco Andrea Sisti nella conferenza di fine anno – ma il nostro obiettivo è stato quello di impostare un nuovo metodo di lavoro. Il disavanzo era di 12 milioni di euro, oggi chiudiamo con 3,6 milioni. Raggiungiamo un risultato storico perché era dai tempi di Brunini che non si approvava un bilancio preventivo già prima dell’inizio dell’anno (la discussione in Consiglio è iniziata ieri). Abbiamo chiuso una serie di contenziosi storici tra cui quelli con l’avvocato Marcucci e con Edison. In via di definizione anche la questione dei palazzi della Postrerna". Il sindaco ha fatto anche il punto sul progetto del centro studi avviato con l’Università di Perugia, che si prepara ad ospitare i primi ricercatori. Sul fronte della transazione digitale l’assessore Letizia Pesci ha seguito il progetto di sostituzione dei parcometri e di tutti i dispositivi digitali cittadini. Per quanto riguarda invece il settore turismo (assessore Giovanni Paroli), Spoleto grazie all’adesione alle associazioni “Città del vino“ e “Città del tartufo“ è stata ricollocata in ambito di enogastronomia. L’assessore all’istruzione Luigina Renzi ha annunciato, inoltre, che non ci sarà un aumento delle tariffe delle mense scolastiche perché il Comune coprirà i costi aggiuntivi. Sul fronte impiantistica sportiva l’assessore Stefano Lusci si è impegnato a trovare comunque una soluzione per la riqualificazione della pista di atletica. L’impegno maggiore per l’assessore ai lavori pubblici Emanuela Albertella riguarda gli edifici scolastici, mentre l’assessore all’ambiente Agnese Protasi ha seguito prevalentemente la riqualificazione energetica degli immobili comunali. Vasto il fronte dalla cultura (assessore Danilo Chiodetti), impegnato nella candidatura a "Capitale Italiana della cultura" e sul nuovo progetto di gestione dei musei cittadini.

D. M.