La Giostra va a Bruxelles Mostra sulla Quintana al Parlamento Europeo

La Quintana conquista il cuore dell’Europa. Inaugurata al Parlamento europeo di Bruxelles la mostra dedicata alla Giostra, allestita negli spazi messi a disposizione dall’eurodeputata Francesca Peppucci. Abiti, il banchetto barocco, ma anche immagini della Giostra per rappresentare l’evento umbro. Per il taglio del nastro sono volati a Bruxelles i vertici di Palazzo Candiotti e i priori, insieme al vicesindaco Riccardo Meloni e ai consiglieri comunali di Fi. "La Giostra della Quintana è protagonista in Europa con una mostra che è in grado di raccontare in maniera autentica la storia, le tradizioni e la bellezza dell’Umbria e dell’Italia. Un’occasione importante che permette di esaltare il patrimonio culturale attraverso una manifestazione storica di alta portata e di grande interesse turistico nazionale ed internazionale", sottolinea Peppucci. "Tutta l’Umbria con le sue rievocazioni, ma in generale il nostro Paese Italia - continua - è terra di eccellenze e di grandi tradizioni che meritano di essere tramandate, raccontate e promosse. Abbiamo la fortuna di custodire un enorme patrimonio: sta a noi valorizzarlo". "La mostra narra con immagini, testi e video la storia della Giostra, genesi, peculiarità, eventi - commenta il presidente dell’Ente, Domenico Metelli - Ancora una volta, la Giostra della Quintana esce dai confini nazionali per presentarsi al grande pubblico. A Bruxelles abbiamo un’importante opportunità, che ci conferma come la Quintana sia il perfetto testimonial dell’Umbria".

Alessandro Orfei