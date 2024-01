La ’Giornata del Rispetto’. Il monito della mamma di Willy: "Odio e violenza, catena infinita"

Toccante testimonianza di Lucia Monteiro Duarte, la mamma di Willy, il ragazzo brutalmente ucciso dal ‘branco’ a Colleferro di Roma, nel 2020, mentre tentava di difendere un amico in difficoltà: il 20 gennaio avrebbe compiuto 25 anni. Lucia ha rotto il silenzio proprio ad Assisi, nel corso di una iniziativa organizzata all’Auditorium "Padre Nicolini Evangelista", in occasione della prima "Giornata nazionale del Rispetto", nata su istanza dell’associazione umbra "Nel nome del Rispetto", guidata dalla presidente Cristina Zenobi e dalla vice’Cristina Virili. "Nel mio cuore non c’è odio per le persone che hanno ucciso mio figlio – ha detto tra l’altro la mamma Lucia durante il collegamento – perchè l’odio e la ricerca della vendetta impediscono di vedere bene la realtà e non aiutano a costruire la pace, a diffondere il senso del rispetto e soprattutto creano una catena infinita di male. Ai ragazzi voglio dire di non scoraggiarsi anche di fronte alle avversità, perchè sono capaci di fare cose meravigliose. Il rispetto è mettersi nei panni dell’altro, capendo che ha i nostri stessi sentimenti". Intervenuti i liceali del Classico di Barletta (con l’inno di Mameli suonato dall’orchestra della scuola e il neonato inno ufficiale della Giornata del Rispetto), Bernardina di Mario, direttrice del supercarcere di Spoleto, Fausto Cardella, presidente della Fondazione umbra contro l’usura, Francesca Gosti, curatrice del progetto di scrittura nelle carceri, il regista Gianfranco Albano, padre Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, Ruggero Campi, presidente dell’Aci regionale, Giuseppe Meglio, generale dei Carabinieri in congedo, Costantino D’Orazio, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria.