"La gentilezza è un’arte". L’ospedale si colora con i disegni dei bambini

Dalla scuola dei Coniglietti Bianchi dell’Ospedale l’invito attraverso l’arte a praticare gentilezza per dar vita ad una società accogliente e in salute. Nell’atrio dell’ospedale è stata inaugurata la mostra “La Gentilezza è un’arte” che espone i disegni realizzati, in occasione della giornata mondiale della gentilezza, dai piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica e Pediatria e dagli alunni di quattordici classi dell’Istituto Comprensivo Perugia 5 a cui afferisce anche la scuola dell’ospedale.