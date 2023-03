La GB Software di Montone Appello agli studenti "Cerchiamo personale tecnico"

"Non riusciamo a reperire personale, in particolar modo tecnici programmatori, progettisti di software, web designer & content creator, sistemisti informatici, tecnici marketing e delle vendite. Abbiamo veramente bisogno di giovani forze e in questo momento siamo a corto". Questo l’appello di Daniele Bagiacchi, titolare della GB Software Spa, di Montone, 70 dipendenti ed in piena espansione, specializzata nella produzione di software e applicazioni informatiche, che conta oggi circa settanta dipendenti. Un grido accorato lanciato martedì scorso durante un incontro in azienda tra lo stesso Bagiacchi, Christian e Marcello Simonelli, titolari dell’agenzia formativa e per il lavoro Zefiro e gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo Informatico degli istituti scolastici ‘Cassata-Gattapone’ di Gubbio e ‘Leonardo Da Vinci’ di Umbertide. Tema, la difficoltà di trovare tecnici, problema comune a tutte le imprese del settore Ict (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Da qui, tramite l’agenzia Zefiro, la proposta agli studenti delle classi quinte, ma non solo, di corsi professionalizzanti gratuiti da svolgersi all’interno della GB Software. "Il nostro scopo è quello di recepire le esigenze delle imprese e aiutarle a reperire persone che si vogliano spendere con passione, in questo caso, nel settore dell’informatica" – ha spiegato Marcello Simonelli, il tutto completamente gratis grazie ai finanziamenti del programma Gol della Regione Umbria, finanziato con i fondi del Pnrr". Chi vorrà aderire al progetto sarà seguito personalmente da tecnici specializzati della GB Software e dai formatori di Zefiro, Per informazioni contattare Zefiro ai numeri 075.8042416 e 328.6562717 e all’email [email protected]

Pa.Ip.